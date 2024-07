Marilie Bilodeau présentera des prestations musicales spontanées cet été à Trois-Pistoles

Pour une deuxième année consécutive, la chanteuse et interprète Marilie Bilodeau de Trois-Pistoles présentera des prestations «mariliennes» spontanées, des moments musicaux impromptus à la marina de Trois-Pistoles. En l’espace de 6 semaines, les citoyens et touristes de passage pourront l’entendre lors de 10 représentations.

S’accompagnant au piano, Marilie Bilodeau chantera une heure durant des chansons de son répertoire et ses propres compositions, certaines provenant de son album lancé en 2016 et d’autres inédites.

«C’est à la bonne franquette, en toute intimité, confie l’artiste multidisciplinaire. C’est une espèce de laboratoire en plein air où je pratique mes affaires de manière plus ou moins officielles.»

Le projet a commencé l’été dernier afin de permettre à la pistoloise de remettre ses chansons dans ses doigts et de se réhabituer en public, elle qui avait quelque peu délaissé la musique à la suite de ses grossesses. «C’était trop intense avec la vie de famille, et je n’avais pas assez d’espace pour la création», explique-t-elle.

Avec sa dernière enfant qui a grandi, la chanteuse s’est remise à chanter et à écrire. Elle a donc voulu s’engager dans un projet qui la mettrait un peu en danger, mais en la laissant assez confortable, bienveillante et douce envers elle-même. Les prestations «mariliennes» spontanées sont donc nées à ce moment, à l’aide de l’Entente de développement culturel de la Ville de Trois-Pistoles.

Cet été, la Ville a réitéré son engagement envers l’interprète afin qu’elle poursuive ses représentations. La chanteuse pistoloise a invité les gens à la rejoindre une première fois à la marina le 2 juillet, puis une seconde fois le 5 juillet.

Les prestations se déroulent surtout sur semaine entre 10 h et 15 h, entre le 1er juillet et le 10 aout, et concordent souvent avec un départ ou une arrivée du traversier, puis une météo clémente. L’artiste avertit les intéressés d’une prestation au moins 24 h à l’avance par l’entremise de sa page Facebook de musique «Marilie Bilodeau».

Il sera aussi possible de voir a chanteuse à la ventre-trottoir à Rivière-du-Loup le 11 juillet, au Slam-Jazz à Trois-Pistoles le 17 juillet, au concert du couchant à Notre-du-Portage le 23 juillet, puis à un spectacle à Saint-Mathieu-de-Rioux le 31 aout.