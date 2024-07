Le Cirque de la Pointe-Sèche présente L’étranger

La première de la saison du Cirque de la Pointe-Sèche a été présentée le jeudi soir 4 juillet dans l’amphithéâtre extérieur et emblématique à Saint-Germain-de-Kamouraska. L’étranger, est la quatrième création originale du Cirque. Jusqu'au 1er septembre, ce nouveau spectacle pose un regard qui se veut bienveillant sur la différence et la peur de l’autre.

Dans une mise en scène de Patrick Léonard, neuf artistes de renommée internationale ont multiplié les prouesses aériennes à la nuit tombée. Entremêlant les arts du cirque, la danse, le théâtre et la musique, le spectacle se déploiera devant l’imposante paroi rocheuse de 18 mètres, qui est devenue la marque distinctive de la troupe.

En plus des numéros de cerceau, de main à main, de corde volante et d’échelle, entre autres, la production intègrera pour la toute première fois la redoutable roue de la mort. Une nouveauté dont l’installation sur la paroi a posé d’énormes défis logistiques. «Le jeu en valait amplement la chandelle. Les spectateurs seront soufflés par la témérité et le talent de nos voltigeurs», estime Élyme Gilbert, cofondateur du Cirque.

Pour se préparer à ce marathon de 48 représentations et ces incalculables sauts périlleux, la troupe s’est d’abord entrainée pendant une semaine au Centre multidisciplinaire Rebond, dans l’ancienne église de Saint-Germain. Elle répète directement sur le site depuis la fin mai.

CET INCONNU

L’étranger met en scène une petite communauté qui est bousculée par l’arrivée clandestine d’un homme. Bien qu’il soit animé par des valeurs de créativité, de tolérance et de joie de vivre, le groupe réagira fortement à l’arrivée de cet inconnu, qui secouera les coutumes locales. Armé de charme et de ruse, le nouveau venu parviendra-t-il à faire oublier sa différence et trouver sa place ?

Parfois sur terre, mais souvent dans les airs, les acrobates Colin André-Heriaud, Aaron Dewitt, Mylène Grenier-Lemieux, Jean-Philippe Labelle, Benoit Lemay, Simon Nadeau, Philippe Normand-Jenny, Emmaline Piatt et Quinn Vale incarneront les habitants et le mystérieux survenant. Les spectateurs découvriront la nouvelle trame sonore originale du compositeur et multiinstrumentiste Maxime Éthier, qui l’interprètera en direct chaque soir en compagnie de Zeneli Codel. Une autre fidèle complice du Cirque, Ariane Fortin-Gilbert, agit cette fois comme assistante à la mise en scène.

Les billets pour toutes les représentations sont en vente en ligne au cirquedelapointeseche.com ou par téléphone au 581 801-0036. Grâce à des gradins couverts, les spectacles se tiendront beau temps, mauvais temps. Un espace VIP sera par ailleurs inauguré très bientôt.