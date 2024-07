Benoit Ouellet en nomination aux Prix Gémeaux

Le Louperivois Benoit Ouellet a vu la qualité de son travail de montage être remarquée par l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision. L’artiste multidisciplinaire fait partie de la liste des nominations pour le 39e Gala des prix Gémeaux qui a été dévoilée ce mercredi 3 juillet.

Benoit Ouellet est finaliste dans la catégorie «Meilleur montage : émission documentaire ou affaires publiques» pour son travail sur le documentaire Du phoque au menu du cinéaste Guillaume Lévesque. Il est en nomination avec six autres professionnels du milieu, dont deux duos.

«Les Prix Gémeaux, c’est un peu comme les Oscars de la télévision québécoise et canadienne. C’est une grande fête et c’est une belle fierté de faire partie des nominations», a partagé l’artiste, au lendemain du grand dévoilement.

«C’est un beau projet qu’on a bien travaillé avec Guillaume. C’est aussi mon premier long métrage documentaire pour la télévision, alors c’est vraiment une belle reconnaissance du milieu professionnel», a-t-il ajouté.

Produit par Tapis Rouge Films, à Rimouski, Du phoque au menu explore les enjeux de la ressource inexploitée et en surabondance dans les eaux du Golfe, mais également les possibilités qu’offre cette viande en termes de consommation, d’industrie et de son potentiel de rapprocher les riverains du fleuve qu’ils habitent.

Le film, d’une durée de 52 minutes, a été diffusé en novembre 2023 sur les ondes de Radio-Canada. Il est aussi toujours disponible pour visionnement sur la plateforme ICI tou.tv.

Benoit Ouellet raconte avoir accepté de travailler sur ce projet puisqu’il cadrait très bien avec ce qu’il lui plait dans le film documentaire, comme individu et créateur. Il avait aussi déjà des liens avec la productrice Evelyne Lafleur Guy à travers d’autres collaborations.

Le travail de montage s’est effectué de son domicile de Rivière-du-Loup. Le réalisateur Guillaume Lévesque et lui ont multiplié les rencontres et discussions afin d’obtenir un résultat aligné avec leurs visions et sensibilités respectives.

Humble, l’artiste s’est d’ailleurs dit privilégié d’avoir fait partie d’une équipe très talentueuse, dont les membres sont, pour la plupart, tous originaires du Bas-Saint-Laurent. La coordonnatrice, Karine Lamontagne, est elle aussi originaire de Rivière-du-Loup.

Dans le même projet, Benoit Ouellet a également été impliqué dans la production d’une websérie de neuf épisodes intitulée «Le phoque, de la mer au menu». Celle-ci peut être retrouvée sur Mordu, la plateforme «gourmande» de Radio-Canada.

Au cours des derniers mois, il a aussi travaillé au montage de la série documentaire Bonheur intérieur brut du réalisateur Hugo Latulippe, dont la diffusion a été lancée en janvier 2024 sur TV5.

Le Gala de l’industrie des 39es prix Gémeaux aura lieu le vendredi 13 septembre 2024 à Montréal. Le Gala des prix Gémeaux lui-même aura lieu deux jours plus tard, le 15 septembre.