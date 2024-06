Vernissage de l’exposition «Sur les rives nous avons échoué»

L’exposition «Sur les Rives nous avons échoué» évoquant les enjeux de pollution du fleuve se déplacera cet été dans plusieurs lieux à travers le Bas-Saint-Laurent. Elle prendra racine sur la traverse de Trois-Pistoles/Les Escoumins le dimanche 23 juin à 19 h à Trois-Pistoles pour un vernissage dans le cadre des festivités de la Fête nationale.

Interpellé par l'état de santé critique de l'estuaire et du golfe du fleuve Saint-Laurent, l’artiste, Grégoire Martin a développé une réflexion profonde sur les rapports de la population avec ce cours d'eau emblématique.

Au cours de l'été et de l'automne 2023, Grégoire Martin a entrepris un périple le long des rivages, de Notre-Dame-du-Portage à Trois-Pistoles, pour collecter des déchets échoués sur les plages bordant le Saint-Laurent. Marqué par la prédominance des détritus plastiques, tant apportés par le fleuve que délibérément abandonnés sur les plages, il a créé vingt œuvres d'art mettant en lumière la pollution qui sévit sur les rives et la diversité des produits plastiques consommés, utilisés et jetés chaque jour. Certaines de ces œuvres intègrent des éléments naturels, soulignant ainsi la cohabitation des déchets et des organismes vivants dans le milieu marin.

Durant l'été 2024, ces œuvres seront exposées dans plusieurs lieux du Bas-Saint-Laurent, le long de la rive, dans le but de sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux locaux découlant de ce type de pollution.

Une partie des bénéfices provenant de la vente des œuvres sera reversée au Réseau d'Observation des Mammifères Marins (ROMM) afin de soutenir des initiatives visant la sensibilisation et la protection du fleuve Saint-Laurent.

Pour Grégoire Martin, cette initiative artistique représente un appel à l'action, invitant chacun à réfléchir sur ses comportements et à s'engager dans la préservation de ce joyau naturel qu'est le fleuve Saint-Laurent.