Encourager les jeunes à lire avec le Club de lecture d’été TD

L’école est sur le point de se terminer et pour encourager les jeunes à lire pendant leurs vacances, le Club de lecture d’été TD revient pour une deuxième année consécutive à Rivière-du-Loup sous le thème « 4, 3, 2, 1, on décolle!». Du 22 juin au 10 août, les jeunes sont invités à quitter la Voie lactée et à partir à l’aventure à bord du vaisseau de la lecture.

Dès le samedi 22 juin à 10 h, les 3 à 12 ans sont conviés à s’inscrire au club de lecture à la Bibliothèque Françoise-Bédard. Pendant huit semaines, ils pourront accumuler des coupons de participation en empruntant des livres et ainsi courir la chance de gagner un prix. Un tirage hebdomadaire de livres sera effectué les lundis matin pour les petits (3-5 ans) et grands (6-12 ans) lecteurs.

Les impacts positifs de la lecture chez les enfants ne sont plus à démontrer, notamment en ce qui a trait à la persévérance scolaire. Il est d’ailleurs tout particulièrement important pour les élèves du primaire de lire l’été, que ce soit une bande dessinée, un livre ou même une recette. L’important est de continuer à s’entraîner les yeux pour maintenir le niveau acquis au cours de l’année scolaire et entamer la rentrée du bon pied.

La bibliothèque Françoise-Bédard attend donc les petits et les grands cet été, beau temps, mauvais temps. Alors, prêts à décoller vers une nouvelle aventure littéraire?