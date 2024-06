Musique Fest : le nombre de festivaliers presque doublé

À sa seconde année de vie, le Musique Fest a connu de nouveaux records, son nombre de festivaliers ayant presque doublé comparativement à 2023. Le site a accueilli 11 500 personnes, dont 4 500 le samedi soir pour les spectacles de la Grand-Messe - Hommage aux Cowboys Fringants, Sara Dufour et Matt Lang. Un résultat qui promet pour le futur.

La soirée du jeudi soir a aussi attiré plusieurs spectateurs avec les prestations de Sans pression, TALK et K.Maro. Le vendredi a enregistré une foule un peu moins nombreuse alors que le festival accueillait Pelch, Roch Voisine et Karma Kameleons.

«La météo a été de notre bord cette année, […], on voit que ça fait une énorme différence», remarque Pier-Olivier Ruest, membre de l’organisation.

L’an dernier, entre 6 000 et 7 000 festivaliers avaient foulé le site du stationnement du centre Premier Tech. La foule la plus nombreuse avait aussi été celle du samedi avec 2 200 personnes.

Le comité organisateur se réjouit d’avoir doublé les entrées d’une soirée, et presque toutes celles du festival. «C’était vraiment une édition "test" parce que si la vente de billets avait pas été assez haute, on aurait reculé un peu l’année prochaine en se disant que Rivière-du-Loup n’était peut-être pas prête à avoir des artistes aussi gros et à payer pour les voir», explique M. Ruest.

Près de 75 000 $ de plus ont été investis pour la programmation 2024. Le comité a été agréablement surpris de la réponse de la population. Avec les résultats observés cette année, l'organisation réitère le besoin d’avoir un festival de grande envergure sur le territoire de Rivière-du-Loup.

Photo: Lydia Barnabé-Roy

DES IDÉES PLEIN LA TÊTE

Le comité est déjà prêt à continuer à faire croitre l’évènement pour l’an prochain. Les membres débordent d’idées pour améliorer encore le site. Ils pensent à ajouter une section d’estrades, une zone familiale, des «shows» sur une scène alternative au parc des Chutes et étendre les heures du festival en organisant des compétitions sportives avec les infrastructures aux alentours pendant la journée.

Dans les prochaines années, ils souhaitent faire le saut afin de recruter des vedettes internationales.

Le Musique Fest sera donc de retour en 2025 du 12 au 14 juin afin de poursuivre son aventure. «Il y a de la place à Rivière-du-Loup pour un festival et on espère être là longtemps», a conclu Pier-Olivier Ruest.