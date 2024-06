Un été mouvementé sous le signe de l’unicité à Trois-Pistoles

Voir la galerie de photos

La saison estivale ne sera de tout repos à Trois-Pistoles. La Ville et divers organismes ont travaillé de concert à préparer de nombreuses activités culturelles afin de rassembler la population et les gens de passage. Une programmation diversifiée qui promet de faire bouger les citoyens tout l’été.

Les festivités débuteront le 20 juin avec le «show de ruelle» Super plage présenté par L’œil de la tempête. L’évènement commencera à la Maison du notaire avec un 5 à 7 qui ouvrira sa saison d’exposition, sa boutique d’artisanat local et son nouvel espace café. L’évènement se déplacera ensuite devant la Forge à Bérubé pour un spectacle dansant.

Les célébrations se poursuivront le 23 juin à l’occasion de la Fête nationale. Les Pistolois se réuniront afin de rendre hommage au Québec aux abords du fleuve au 13, rue Jean-Rioux entre 15 h et 23 h avec la musique des Casseurs-Flotteurs.

Le Vent Gourmand sera de retour pour une cinquième année avec une panoplie d’activités musicales et d’arts de la parole. Du 23 juin au 31 aout, l’organisation présentera 18 évènements gratuits. Les pique-niques musicaux accueilleront, notamment, Yoann Guay, Kourage et le groupe Lueur. Ils sont prévus tous les dimanches à partir du 30 juin à midi.

Les Vieux copains annoncent la première année de leur festival chansonnier du 28 au 30 juin de 18 h à 22 h au Caveau des Trois-Pistoles où les citoyens pourront découvrir les talents d’artistes de la région.

Les soirées Vents de paroles proposeront entre autres un spectacle de musique et récit poétique, un Cabaret littéraire avec trois écrivains, dont Anne-Marie Turcotte, un Cabaret de contes, un Cabaret poétique à partir du 10 juillet. Toutes les activités seront présentées au parc de l’église de Trois-Pistoles ou à la Forge à Bérubé en cas de pluie.

La Troupe Vague de cirque débarquera à Trois-Pistoles avec «Éphémère, un cirque sous les étoiles» le 25 juillet à 18 h 30 à l’extérieur de l’Aréna Bertrand-Lepage. Le spectacle acrobatique mettant en scène six acrobates sera gratuit. En cas d’intempérie, il sera donné à l’intérieur de l’aréna.

Les Voisins solidaires seront à pied d’œuvre cet été dans la ville du côté du jardin collectif situé sur la rue Père-Nouvel. Ils prévoient aussi la projection de trois films, en collaboration avec d’autres organismes, le 21 juin, le 19 juillet et le 17 aout.

Après sa réouverture du 20 juin, la Maison du notaire prévoit, en plus de son exposition Le grand bal présentant le travail collectif toutEs ou pantoute, le travail des photographes Fanny Des roches et Kassandra Reynolds «Pépites mondaines». Des visites audioguidées pour les découvrir et aussi profiter de l’exposition historique permanente auront lieux tous les mercredis 11 h et vendredi 14 h. L’organisation organisera aussi des ateliers d’art, une cantine festive à l’évènement Expozine les 20 et 21 juillet, le microfestival PISTOLE PISTOLE PISTOLE les 23, 24 et 25 aout, puis un camp artistique du 26 au 29 aout.

Une activité à ne pas manquer cet été à Trois-Pistoles est vraisemblablement le retour de «Au quai, on danse!», organisée par la compagnie Mars elle danse (voir la vidéo). Pour une troisième édition, le quai de la ville se transformera en piste de danse avec DJérôme Forget le 16 aout de 16 h 30 à 23 h. Une belle façon de découvrir le secteur maritime du territoire, en dansant pendant le coucher du soleil. Pendant l’évènement deux extraits de spectacle de danse auront lieu afin de se plonger dans la culture de la cumbia et au cœur de Tunis. Le lendemain, la population est invitée pour un déjeuner-causerie suivi d’une baignade en eau froide, un diner, une table ronde et de classe de maitres.

Le nouvel organisme de diffusion culturelle, Diffusion 3P, offrira une représentation de l’humoriste Maxim Martin le 2 aout. Il rodera son sixième «one man show» devant les Pistolois. Un festival, dont la programmation sera dévoilée plus tard dans l’été est aussi prévu en septembre.

D’après la directrice des loisirs à la Ville de Trois-Pistoles, les activités à ne pas manquer sont les nouveautés proposées par l’Escale maritime des Trois-Pistoles. L’organisme invite la population à découvrir, tout au long de l’été l’exposition «Sur les rivages nous avons échoué» jusqu’au 21 juillet. Des activités de kayak, de rabaska, de découverte des Escoumins, de table ronde sur les pêches à Trois-Pistoles avec l’autrice Hélène Raymond sont aussi au menu. Sans oublier l’observation des Perséides au quai de la marina avec récital de piano les 12 et 13 aout.

La Corporation du patrimoine et du tourisme religieux de Trois-Pistoles proposera à nouveau des visites de l’église, du circuit patrimonial de la ville et des histoires fantastiques entourant la construction du bâtiment.

La Société d’histoire et de généalogie de Trois-Pistoles exposera des photographies anciennes issues de ses archives deux fois plutôt qu’une au cours de l’été.

Tout au long de la saison chaude, les citoyens pourront profiter d’un piano extérieur sous le gazebo du quai ainsi que de mini-biblios à la marina et au parc Janine G.-Martin.

«Il faut profiter de notre été, de l’endroit. Trois-Pistoles c’est beau, on a de belles infrastructures pour accueillir des spectacles, de petites prestations», a partagé Geneviève Renart.

La Ville de Trois-Pistoles a investi au moins 60 000 $ pour la programmation estivale 2024. «On entendait beaucoup, par le passé, et c’est une des raisons pourquoi je me suis lancé à la mairie, qu’il ne se passait pas grand-chose à Trois-Pistoles. […] C’est un des problèmes que l’on voulait résoudre et je pense qu’on est en train d’y arriver», s’est réjoui le maire, Philippe Guilbert, mentionnant que la programmation est majoritairement gratuite, donc accessible à tous. De nombreuses offres sportives sont aussi proposées.

Pour en savoir plus, il faut se rendre sur les plateformes des différents organismes. L’invitation est donc lancée aux citoyens et aux gens de passage afin de bouger à Trois-Pistoles cet été.