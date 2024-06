Une nuit d’écriture à Rivière-du-Loup pour deux autrices du Bas-Saint-Laurent

Le 28 juin, Cyntia Dubé et Marie-Jeanne Rioux, deux autrices du Bas-Saint-Laurent, erreront dans les commerces de la région de Rivière-du-Loup, pour écrire pendant toute une nuit, au profit de la Société canadienne du Cancer.

Les deux Bas-Laurentiennes ont été touchées de près par le cancer. Mme Dubé est infirmière clinicienne et Mme Rioux est biologiste. Elles connaissent très bien l’impact de la recherche sur le cancer. Elles savent que la science sauve des vies. Elles se sont alors demandé comment elles pouvaient soutenir la recherche, et ce, en combinant leurs côtés scientifique et créatif.

C’est ainsi que la nuit de l’écriture est née. Le 28 juin, dès 18 h, les autrices s’installeront dans divers commerces de la région de Rivière-du-Loup pour créer toute la nuit, tout en amassant des fonds pour la Société canadienne du Cancer.

Elles débuteront leur errance d’écriture au pub Les Dés-tendus et documenteront leurs déplacements et leur avancement via leurs réseaux sociaux.

Le lendemain, dès 9 h, la population est invitée à se joindre à elles au parc de la Pointe à Rivière-du-Loup pour un bilan convivial de leur nuit blanche créative, autour d’un café. Il y aura un tirage parmi les personnes présentes, ainsi qu’un autre sur leurs réseaux sociaux. En cas de pluie, elles feront leur bilan de ce marathon de création exclusivement en virtuel.