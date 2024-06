Mario Pelchat en spectacle au Centre culturel Berger en novembre

L’équipe de Rivière-du-Loup en spectacles ajoute le spectacle «Pelchat Aznavour Désormais», de Mario Pelchat, à sa programmation automne 2024. Le spectacle est prévu le mercredi 6 novembre 2024 à 20 h, au Centre culturel Berger.

Après avoir chanté Michel Legrand et Gilbert Bécaud, Mario Pelchat complétait sa trilogie hommages aux illustres auteurs-compositeurs européens en revisitant en 2018, l’œuvre de Charles Aznavour. Le spectacle quant à lui, entamé en 2020 mais que la pandémie a momentanément freinée, avait laissé les amateurs d’Aznavour en rade.

Cette année marquera le 100e anniversaire de la naissance du d’Aznavour, c’est donc un prétexte choisi pour reprendre la tournée hommage, là où Mario Pelchat et son équipe l’avaient laissée.



Accumulant succès après succès, l’auteur-compositeur-interprète Aznavour aura composé et enregistré plus de 1000 chansons durant une carrière qui aura couvert plusieurs décennies.

Plus de 44 spectacles seront présentés à Rivière-du-Loup durant l’automne 2024. Pour plus de détails sur cette programmation, il faut visiter le www.rdlenspectacles.com.