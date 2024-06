Activités de la bibliothèque Anne-Marie-D’Amours de Trois-Pistoles

L’école est sur le point de se terminer et pour encourager les jeunes à lire pendant leurs vacances, le Club de lecture d’été TD revient pour une deuxième année consécutive à Rivière-du-Loup sous le thème « 4, 3, 2, 1, on décolle!». Du 22 juin au 10 août, les jeunes sont invités à quitter la Voie lactée et à partir à l’aventure à bord du vaisseau de ...