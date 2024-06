Jill Côté lance son recueil de poésie «Cacouna»

Cinq jeunes créatifs ont dévoilé, le 25 mai, les œuvres sur lesquelles ils et elles ont travaillé pendant plusieurs mois, grâce à une initiative conjointe de l’organisme Sonar de Rivière-du-Loup et de la Maison des jeunes le Dôme. Ce projet d’expression par les arts s’est déroulé en trois phases pendant environ un an: l’exploration, la création ...