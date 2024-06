Ateliers de théâtre improvisé avec Réal Bossé à Rivière-Bleue

Pour une deuxième édition, la Chapelle au Pied-du-Lac de Rivière-Bleue accueillera le public pour la représentation de la «Baleine rose» avec l’invité d’honneur Réal Bossé, le 30 aout à 20 h. Pour cette deuxième année, le concept prend de l’ampleur et les activités se dérouleront du 27 au 31 aout.

La «Baleine rose» est une formule théâtrale où cinq improvisateurs, placés au centre de la salle, doivent défier le temps et les sujets imposés par le public dans des duos explosifs.

La salle Réal Bossé, officiellement baptisée le 2 septembre, en l’honneur de l’artiste originaire de Rivière-Bleue, accueillera des passionnés de 10 à 99 ans pour une série d’ateliers de formation sur le jeu théâtral et l’improvisation au mois d’aout. Les couts d’inscription aux ateliers serviront au financement des activités et de l’entretien de la Chapelle au Pied-du-Lac. Ces formations théâtrales et d’improvisation pour tous, variées et audacieuses, sont pensées et offertes par l’acteur Réal Bossé.

Les ateliers auront lieu le 27 aout pour les 9 à 13 ans, les 28 et 29 aout en après-midi pour les ados du secondaire, les 30 et 31 aout en après-midi pour les adultes de 18 à 99 ans et le 31 aout en avant-midi dans une maison de retraite de Rivière-Bleue.

Le vendredi 30 aout à 19 h aura lieu une activité d’improvisation intitulée «Le Bœuf». Ce sera l’occasion, pour les détenteurs de billets, de s’amuser en improvisant spontanément avec Réal Bossé et ses invités. La soirée est précédée d’un souper hot-dogs à prix populaire.

Il est possible de s’inscrire et d’obtenir plus d’information sur les couts des ateliers sur la page Facebook ATIR Bossé : Ateliers de Théâtre Improvisé avec Réal Bossé