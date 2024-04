Rick et les Bons moments lancent un nouvel extrait

Voir la galerie de photos

L’auteur-compositeur-interprète de Sainte-Rita, Éric Blanchard, a dévoilé un premier extrait de son 3e album solo, qui devrait paraître à l’automne 2024. Sa chanson «Le Highway des damnés» de Rick et les Bons moments est une évasion de la noirceur à travers la musique.

Pour ce nouveau projet, Éric Blanchard est allé à Nashville pour l’enregistrement et il a travaillé avec son complice Éric Dion pour les paroles. «C’est une quête de lumière, malgré les difficultés. J’aime ces contrastes-là. Je pense que l’humanité prend conscience des défis qui l’attend. C’est une chanson pour garder espoir et avancer», résume-t-il.

Ce 3e album est une rencontre entre le Québec et les Etats-Unis. Le premier extrait tournait déjà à la radio. Le dernier album du multi-instrumentiste Éric Blanchard a connu une belle popularité, ce qui lui permet maintenant de gagner sa vie avec les droits d’auteur. En 2021, Rick et les Bons moments a fait partie des nominations de la catégorie Album de l’année – folk de l’ADISQ.

«Ça a couté des sous pour enregistrer à Nashville. Je n’aime pas être sous les projecteurs. Présentement, je suis dans une position parfaite pour quelqu’un qui aime écrire et enregistrer», explique-t-il. Un vidéoclip avec paroles réalisé par Bruno Lachance a été lancé en même temps que la nouvelle chanson «Le Highway des damnés».

Le prochain album de Rick et les Bons moments sera lancé sous l’étiquette Rosemarie Records. Il a été coréalisé par Joshua Grange (Sheryl Crow, Lucinda Williams, KD Lang) et enregistré entre Saint-Zéonon et Nashville.

Après 25 années à accompagner différents projets de la scène musicale comme Pépé, Mordicus, les Chercheurs d’or et Raton Lover, Éric Blanchard a lancé son projet solo Rick et les Bons moments pour son 50e anniversaire. Le premier album a été présenté en 2020.