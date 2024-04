La MRC des Basques lance un appel de projets en animation culturelle afin de dynamiser le milieu culturel et la communauté.

Les objectifs poursuivis par cet appel de projets touchent principalement l’accessibilité aux arts, à la culture et au patrimoine pour tous, la dynamisation des communautés présentes sur le territoire, le développement de l’offre de loisirs culturels tout au long de la vie et le rayonnement des acteurs du milieu culturel des Basques. Une attention particulière sera portée dans l’analyse des dossiers au déploiement des activités sur l’ensemble du territoire de la MRC des Basques.

L’appel de projets est déployé dans le cadre de son Entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications du gouvernement du Québec. La MRC des Basques réserve donc une enveloppe budgétaire dédiée annuellement pour un appel de projets visant l’animation culturelle du territoire et offrant des occasions significatives pour les citoyens d’accéder aux arts, à la culture et au patrimoine culturel.

L’appel de projets s’adresse principalement aux organismes culturels et communautaires et aux coopératives à but non lucratif, aux municipalités ou instances municipales de la MRC des Basques, ainsi qu’aux artistes et artisans professionnels constitués en entreprises individuelles enregistrées.

Les demandes doivent être déposées, accompagnées de tous les documents nécessaires à leur analyse, via le formulaire web disponible sur le site de la MRC des Basques au https://www.mrcdesbasques.com/developper-le- milieu/developpement/culture/, sous l’onglet déroulant Programmes de financement.

Il est également possible de demander une copie du formulaire et de le retourner dument rempli et signé, ainsi que tous les documents nécessaires à l’analyse en contactant la conseillère au développement culturel, Marimaud Morin-Dupras à l’adresse courriel : [email protected].

La date limite pour le dépôt des projets est le jeudi 25 avril à 12 h. Les projets devront quant à eux se réaliser entre le 1er juin et le 31 décembre 2024, inclusivement.

Pour obtenir davantage d’informations ou solliciter un accompagnement dans les démarches, il est possible de communiquer avec Mme Morin-Dupras, à l’adresse ci-dessus ou au 418 851-3206 poste 3142 afin de planifier une plage horaire de rencontre virtuelle.