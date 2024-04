Des élèves de 4e année de Saint-Antonin organisent un Salon du livre

Les élèves de 4e année de l’école Lanouette de Saint-Antonin ont reçu environ 300 camarades de classe et proches à leur Salon du livre, qu’ils ont organisé directement dans leur local le 4 avril, sous la supervision de leur enseignante, Johanie Boucher.

Au cours des derniers mois, chaque enfant de 4e année devait créer un livre lors d’ateliers d’écriture qui n’étaient pas évalués. «Ils écrivaient sur un sujet dont ils sont experts pour m’apprendre quelque chose. Ils ont choisi le livre duquel ils étaient le plus fier», résume Mme Boucher.

Les sujets abordés sont aussi différents et variés que les intérêts des élèves : le dessin, le hockey, les renards, les bouviers bernois, la Terre, la marque Vans, l’autrice Geneviève Guilbault ne sont que quelques exemples de thèmes abordés par les jeunes.

«Mon livre parle des renards, où ils habitent, comment ils sont, combien de temps ils vivent, à quel âge ils quittent leur mère, quelle est leur alimentation, les raisons pour lesquelles ils sont chassés», énumère Kaylie Pouliot.

Elle s’est dit fière de voir qu’autant de personnes intéressées aient accepté l’invitation à leur Salon du livre. «Je voulais donner le gout à plus de personnes de venir, de voir nos livres et leur montrer qu’on a une belle classe», ajoute l’élève de 4e année. Cette activité a aussi donné le gout de la lecture à plusieurs jeunes.

«J’en ai appris plus sur les renards parce que je ne savais pas tout ça au début […] Ça m’a donné envie de faire plus de livres. Tu apprends des choses et ça donne envie d’en savoir plus», complète Kaylie Pouliot.

Chaque élève a présenté le fruit de ses recherches et a lu son livre informatif aux visiteurs, illustrations à l’appui. Au passage, ils ont aussi développé des compétences de recherche à l’aide d’outils informatiques.

«C’est important que les enfants soient en contact avec des livres dès leur première année pour constater que c’est un outil d’émerveillement. Manipuler des livres à un bas âge leur permet de développer leur imaginaire et d’inventer des histoires. Il ne faut jamais retarder l’entrée des livres dans la vie des enfants», indique Anne Paquette, coordonnatrice de l’ABC des Portages, un groupe d’alphabétisation populaire.

Elle souligne que le livre ne doit pas devenir un obstacle pour les parents qui sont moins à l’aise avec la lecture. Il est possible pour eux d’inventer une histoire à partir des images. Ce premier contact avec les livres favorise une entrée en classe plus harmonieuse pour les enfants.

«J’ai certains élèves qui ont commencé à écrire d’autres livres à la maison. Les petits frères et les petites sœurs en font eux aussi», souligne l’enseignante de 4e année Johanie Boucher. De leur propre initiative, ses élèves ont décidé d’inviter la majorité des autres jeunes de l’école, leurs parents, grands-parents, parrains et marraines, et même les médias à leur Salon du livre. Ils ont aussi préparé des muffins pour les invités et créé des affiches pour décorer leur classe.

Ce projet rassembleur a sans aucun doute permis à quelques jeunes de développer leur intérêt pour la lecture. À noter que le projet de Salon du livre des élèves de 4e année de l’école Lanouette de Saint-Antonin est finaliste du Défi OSEntreprendre sur le territoire du Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup dans le volet Primaire 2e cycle.