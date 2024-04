Le Tremplin de Dégelis sélectionne 26 participants pour sa 24e édition

Le festival Le Tremplin de Dégelis annonce que 26 artistes émergents de l’humour et de la chanson ont été sélectionnés pour participer au 24e concours. Du 13 au 19 mai, ces artistes de la relève, en provenance du Québec et du Nouveau-Brunswick, se produiront devant plus de 2 000 spectateurs à la Place Desjardins de Dégelis.

Ces derniers auront l’occasion de rayonner dans quatre catégories distinctes : Auteur-compositeur-interprète (13 ans et plus), Interprète (17 ans et moins), Interprète (18 ans et plus) et Humour (18 ans et plus). Cette année, on note la présence d’une candidate de la région, Julia Bélanger de Témiscouata-sur-le-Lac, dans la catégorie Interprète (18 ans et plus).

Tribune exceptionnelle pour la relève francophone en chanson et en humour, Le Tremplin remettra 55 000 $ en prix, bourses et formations aux participants, en plus d’offrir 100 heures de formations animées par des professionnels de l’industrie avant et pendant l’évènement. Le Tremplin de Dégelis a propulsé sur la scène culturelle plusieurs personnalités, dont Sam Breton, Sara Dufour, Philippe Laprise, Maxime Landry, André Sauvé et Ève Côté.

Plus de 40 artistes, dont les lauréats de l’édition précédente, se produiront sur scène durant la semaine du festival. C’est aussi près de 25 professionnels de l’industrie qui seront sur place à titre de formateurs, juges ou mentor. L’artiste invité de cette édition, David Jalbert, auteur-compositeur-interprète, enflammera la salle avec son style folk et pop sur des textes engagés. Tous les spectacles seront animés par Jean-François Baril, porte-parole du festival, sous la direction artistique de Sylvie DesGroseilliers. Lors de leur prestation, tous les artistes seront accompagnés par cinq musiciens professionnels sous la direction musicale de Sylvain Audet.

Le 10 mai se déroulera le concours LOL – Mort de rire ! Est, qui met en vedette des jeunes humoristes de 18 ans et moins du Québec et du Nouveau-Brunswick. Le 14 mai, le public pourra assister à une soirée de slam, une nouveauté cette année, présentée en collaboration avec Slam Rivière-du-Loup. Les 15 et 16 mai auront lieu les demi-finales en chanson. Le 17 mai, les humoristes auront leur propre demi-finale. Le 18 mai se déroulera le traditionnel souper-gala-bénéfice. La grande finale en chanson et en humour sera présentée le 19 mai. La programmation complète est disponible au www.festivalletremplin.com.

Lançant la saison touristique dans le Témiscouata, Le Tremplin, c’est aussi une semaine de vitrines musicales gratuites dans la région. Des 5 à 7 et des midis chantants seront présentés au grand public sur le territoire de la MRC. Des vitrines musicales seront aussi proposées dans des écoles du Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs ainsi que dans des résidences pour personnes âgées.

Le Tremplin de Dégelis a pour mission de faire découvrir les artistes émergents en chanson et en humour, en plus de favoriser le développement culturel et touristique de la région du Témiscouata.