Le guitariste Luca Stricagnoli en spectacle à Rivière-du-Loup

Rivière-du-Loup en spectacles présente le nouveau spectacle du guitariste Luca Stricagnoli, le samedi 13 avril à 20 h, en formule Espace Scène, au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup.

Avec ses vidéoclips dépassant les 100 millions de visionnements et ses représentations de spectacles aux quatre coins du monde, Luca Stricagnoli est considéré comme l’un des guitaristes acoustiques les plus intéressants au monde.

Utilisant jusqu’à cinq guitares dans le même morceau, des capos modifiés et des stratagèmes auto-conçus, Luca laisse continuellement son public émerveillé. Il a joué dans plus de 20 pays et devant un public allant jusqu’à 12 000 personnes.

Le spectacle présenté au Centre culturel Berger consiste en une succession d’incroyables performances à la guitare, toutes différentes les unes des autres. Une guitare, deux guitares à la fois, une guitare à trois manches, des guitares jouées avec les pieds, avec un couteau de cuisine ou posées à l’horizontale : les gens n’en croiront pas leurs yeux et leurs oreilles.