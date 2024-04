Le 14 avril à Cacouna : s’éduquer sur…les dinosaures

La Municipalité de Cacouna convie tous ceux et celles qui aiment les dinosaures à une conférence «spéciale familles». L’activité aura lieu le dimanche 14 avril à 14 h dans les murs de la bibliothèque Émile-Nelligan, au 435, rue du Couvent à Cacouna.

Jean-Pierre Sylvestre, auteur et journaliste spécialisé, partagera avec générosité et dans un langage adapté aux jeunes ses connaissances sur ces animaux disparus, mais combien fascinants. L’activité est gratuite puisqu’elle est le résultat d’une collaboration entre la Municipalité de Cacouna et le Réseau Biblio Bas-St-Laurent.