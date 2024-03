42 230 $ pour soutenir trois organismes culturels du Bas-Saint-Laurent  

Le gouvernement du Québec a confirmé l’octroi d’une somme de 42 230 $ à trois organismes culturels actifs sur le territoire du Bas-Saint-Laurent, et ce, dans le cadre du programme Mécénat Placements Culture pour l’exercice 2023-2024, ce jeudi 28 mars.

Le Festival international de jardins (18 430 $), la Société d’histoire et d’archéologie du Témiscouata inc. (14 810 $) et l’École de musique du Témiscouata (8 990 $) sont les organismes choisis.

Cette aide financièrement a été annoncée par Maïté Blanchette Vézina, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent ainsi que Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup–Témiscouata et Mathieu Rivest, député de la Côte-du-Sud et adjoint gouvernemental du ministre de la culture et des communications.

Le programme Mécénat Placements Culture vise à assurer l’autonomie et la sécurité financière des organismes à but non lucratif des domaines de la culture et des communications. Il a également pour objectif de stimuler la création de fonds permanents et d’encourager le développement et l’habitude de réaliser des collectes de fonds.

«Notre gouvernement est fier de soutenir des organismes de la région afin qu’ils puissent poursuivre leur mission dans la communauté. Le Bas-Saint-Laurent possède un dynamisme important en culture et il est important de le reconnaître et d’aider les organismes culturels de la région à poursuivre leur rayonnement», a déclaré la ministre Maïté Blanchette Vézina.

«Je suis très heureux de l’intérêt suscité par le programme Mécénats culture qui donne aux organisations le soutien nécessaire pour qu’elles puissent accomplir pleinement leur mission. Je félicite les organismes sélectionnés pour leur engagement dans le rayonnement et le développement de leur activité culturelle et j’encourage les citoyennes et les citoyens à les appuyer activement dans leurs efforts», a fait savoir Mathieu Rivest, député de la Côte-du-Sud.