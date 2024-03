Squatec se prépare à vibrer au rythme de son Festival d'été

La région de la Vallée-des-Lacs au Témiscouata vibrera au rythme de la toute première édition du Festival d’été de Squatec du 25 au 28 juillet. Cet événement, fruit d’une collaboration entre le Service des loisirs de Squatec et de membres du comité organisateur des célébrations du 125e anniversaire de la municipalité, promet des moments de divertissement avec quatre soirées de spectacle et bien d’autres activités.

Les têtes d'affiche de cette première édition seront Just Do Hits un groupe disco, pop/rock. Avec cinq musiciens sur scène, ils revisiteront les classiques intemporels tout en ajoutant des medleys pour une expérience musicale rafraîchissante.

ÉP!K PROJEK sera sur scène avec 17 musiciens sur scène et 4 heures de spectacle sans interruption. Ce groupe reprendra les hits les plus populaires.

Road Trip Country Band, un groupe de six musiciens invitera les spectateurs à plonger dans une soirée endiablée au son de la musique country américaine et du New Country.

Karma Kameleons clôturera le festival en beauté en revivant les hits qui ont marqué les années 80. Avec ce groupe, les gens peuvent s’attendre à danser et à chanter sur les chansons inoubliables de cette décennie.

En plus de ces groupes, le Festival présentera également des performances du chansonnier Sébastien Laplante alias Turtle, d’un DJ, du duo Rockin' Blues et du groupe Les Vieux Copains.

La mise en vente des laissez-passer pour le Festival a débuté le 30 mars. Pour connaitre les prix et les points de vente, il faut visiter la page Facebook «SquatecFES».

À noter que les places sont limitées et que les enfants de 10 ans et moins pourront accéder au site gratuitement.