Pêches et récits maritimes : les portraits du Saint-Laurent d’Hélène Raymond

La pêche commerciale fait partie intégrante de l’histoire et du paysage québécois. Mais que connaît-on des bancs de calmars qui passent au large des Îles-de-la-Madeleine? De ce qu’il reste de la mythique morue de l’Atlantique, épuisée par la surpêche? Dans son livre «Portrait du Saint-Laurent. Histoires des pêches et récits maritimes» publié en librairie le 28 mars, Hélène Raymond livre un hommage aux pêcheurs d’ici.

Dans cet ouvrage, l’autrice raconte avec passion le fleuve Saint-Laurent et les animaux marins qui l’habitent. Elle partage notes historiques, descriptions détaillées d’espèces et récits maritimes récoltés au fil de ses voyages à travers la province, offrant une plongée dans ce monde trop peu parlé

Le livre traite à la fois d’histoire, de gestion des ressources et de biologie des espèces, tout en constituant un hommage à ceux qui évoluent dans le secteur des pêcheries. Sous la plume d’Hélène Raymond, le fleuve Saint-Laurent prend vie et dévoile quelques-unes de ses facettes.

«Mon fleuve d’enfance sent la marée descendante. Il se fait entendre par ses clapotis et la furie de ses tempêtes, en marée montante. Il grave pour toujours les plus beaux couchers de soleil du monde au fond du cœur. Il est la bouette qui glisse entre les orteils et il goûte le sel. Les pas de mes étés de petite fille et d’adolescente se sont imprimés à Rivière-Ouelle», écrit-elle.

Hélène Raymond est animatrice et journaliste. Après avoir travaillé pour divers magazines consacrés à l’agriculture, aux ressources naturelles et à l’environnement, et animé «D’un soleil à l’autre« à Radio- Canada, elle continue de se préoccuper de l’avenir des territoires et de s’intéresser à ceux qui y œuvrent et nourrissent la population. Lauréate de l’Ordre national du mérite agricole et du Mérite Spécial Adélard-Godbout 2016, elle signe ici son troisième ouvrage aux Éditions MultiMondes.