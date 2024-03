Incursion documentaire au cœur de la sylviculture dans l’Ouest

Voir la galerie de photos

Le film documentaire «Sylvicola» du réalisateur Jean-Philippe Marquis, originaire de Saint-Arsène, sera présenté au cinéma Princesse de Rivière-du-Loup le 1er avril à 19 h. Situé dans les forêts de la Colombie-Britannique, ce long métrage est à la fois une lettre d’amour aux forêts anciennes et une réflexion sur la déforestation à grande échelle de la côte Ouest.

Le cinéaste pose un regard artistique et montre la beauté dans la dévastation, tout en laissant place aux personnages qui apparaissent dans le documentaire. «Je parlais avec des bucherons pour qu’ils expliquent le sentiment qu’ils ont de couper ces arbres qui ont parfois 1 000 ans. C’est une réelle tristesse pour certains travailleurs, qui se demandent s’ils ont le droit [de les couper]», explique Jean-Philippe Marquis. Il explore le conflit interne qui déchire les travailleurs forestiers. Ces derniers pratiquent ce métier parce qu’ils aiment la forêt, mais ils doivent la détruire.

«’’Silvicola’’ utilise des vignettes sinueuses et des paysages sonores industriels pour explorer les tensions et les dilemmes entre la marchandisation et la conservation. Contemplatif et sensoriellement immense, ‘’Silvicola’’ plonge le spectateur dans des espaces et des sites de travail éloignés, normalement cachés à la vue, de la verdure des canopées anciennes au gigantisme destructeur de la récolte mécanique, en passant par le rythme abrutissant des pépinières de jeunes arbres», peut-on lire dans la description de ce film.

«Sylvicola» est déjà sorti en salles à Montréal dans des cinémas indépendants. Il sera également projeté à Québec et Rimouski, avant d’être présenté en Colombie-Britannique. Le réalisateur est aussi un travailleur forestier qui a planté des arbres dans le Nord-du-Québec, en Alberta et en Colombie-Britannique, où il habite maintenant.

La projection du 1er avril au cinéma Princesse sera suivie d’une discussion avec le réalisateur. Le film sera présenté en anglais, avec des sous-titres en français.

Ce long métrage a été présenté pour la première fois au Festival international du documentaire Hot Docs 2023, où il a remporté le prix John Kastner. Il a aussi été présenté en première à DOXA, Planet in Focus (Meilleur film canadien), aux Rencontres internationales du documentaires de Montréal et au Vancouver Mountain Film Festival (Meilleur film environnemental).