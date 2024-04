Présentation de la pièce de théâtre «Comme sur la photo»

La communauté de la MRC de Rivière-du-Loup est invitée le 11 avril à 13 h 30 au Centre communautaire Innergex Viger Denonville de Saint-Épiphane pour la présentation du spectacle musical «Comme sur la photo».

Cette création fait coexister deux femmes au cœur d’un huis-clos poignant et excentrique sur le thème de l’Alzheimer. Interprétée en duo, cette pièce de théâtre questionne l’identité, de sa découverte à sa perte. L’une apprend qui elle est au contact de celle qui oublie.

Thérèse, 82 ans, oppose la finitude de son existence à l’invincible jeunesse de sa petite-fille, Jolène, 18 ans. Au fil des tableaux, les mots se raréfient autant que les corps se fragilisent. Le nom des choses n’a plus d’importance et ceux qui échappent à Thérèse, Jolène les rebâtit à grands coups de mélodies.

Elles revisitent les classiques des grandes dames de la musique des années 60. À travers la musique, elles éveillent les souvenirs de l’une, bâtissent l’avenir de l’autre. Avec leurs perruques et leurs paillettes, elles célèbrent la trame sonore de leur vie passée et à venir. Au cœur de cette rencontre humoristique et tendre, elles affrontent la mort qui vient lentement et l’amour qui rend toujours plus forte.

Cette présentation est gratuite et ouverte à tous. Pour de plus amples renseignements ou pour s’inscrire, il faut communiquer avec Myriam Pelletier, intervenante Communautaire-soutien aux proches aidants au 418-867-3130 poste 217. Les personnes intéressées ont jusqu’au 10 avril pour s’inscrire.

L’atelier est organisé par le Centre d’action bénévoles des Seigneuries, en partenariat avec le Comité proches aidants de la MRC de Rivière-du-Loup et l’Appui pour les proches aidants.