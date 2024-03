C’est grâce à l’entente de partenariat territorial du Conseil des arts et des lettres du Québec qu’aura lieu l’enregistrement du premier album du Papillon social club dans les studios du Camp musical de Saint-Alexandre, au début du mois d’avril.

Pendant une semaine, Cassandre Henry, Christophe Rosset-Balcer et Sam Paquette enregistreront, aux côtés de l’ingénieure de son Sylvaine Arnaud, plus d’une quarantaine de minutes de musique instrumentale originale pour ce premier album, intitulé «Dur de la feuille».

Cassandre Henry, qui compose pour le Papillon social club, est résidente de Saint-Pascal. Le projet du Papillon social club est un trio instrumental (piano, contrebasse, batterie) basé sur le principe de la pop pyramidale investie de plaisir. Son objectif est de créer des performances dynamiques et de ramener à travers une formation qui semblerait traditionnellement jazz, des éléments de pop accrocheuse et des dynamiques surprenantes et lumineuses.

Le trio s'inspire d’artistes comme Marianne Trudel, Emie R Roussel, Neil Cowley ou de groupes comme Gogo Penguin ou The Bad Plus pour créer des compositions dynamiques et progressives. Charles-Antoine Frandelion, qui joue du cymbalum — un instrument à cordes frappées d’Europe de l’Est — fera partie du projet d’enregistrement.

La subvention octroyée par le CALQ permettra de réaliser une tournée de spectacles à l’été 2024, à Trois-Pistoles, Rimouski et Saint-Pascal. Le spectacle du groupe, qui s’intitule «Dur de la feuille», traitera de l’éclosion, des difficultés de communication et du passage à la vie adulte par des intermèdes narratifs ludiques et doux-amers composés par Cassandre et Jeani Boudreault, artiste de Rimouski.