Elizabeth Pouliot publie le dernier roman de sa série «Les saisons de Marion»

L’autrice de Rivière-du-Loup, Elizabeth Pouliot, a lancé le 20 mars le quatrième et dernier tome de sa série jeunesse «Les saisons de Marion». Ce roman, intitulé «Un printemps dans l’Ouest», conclut à la fois cette tétralogie et le parcours au secondaire du personnage principal, Marion.

Mme Pouliot termine sur une bonne note ce projet qui a duré pratiquement deux ans depuis la publication de son premier roman jeunesse, en avril 2022. «J’ai vécu une super belle expérience. J’étais entre bonnes mains aux Éditions Z’Ailées. L’équipe m’a bien accompagnée.»

Cette série l’a amenée à faire des animations dans les écoles primaires et secondaires et à participer à des salons du livre à Montréal, Rimouski et Québec. Un groupe d’élèves de 5e et de 6e année a même choisi de lire son livre comme travail scolaire.

«Quand tu rencontres un enfant ou un ado qui lit ton livre, c’est le plus beau des sentiments de voir ça», ajoute l’autrice.

Pour ses prochains projets, elle souhaite maintenant changer d’univers et offrir des romans aux jeunes garçons afin de les intéresser la lecture. «J’ai eu un bon filon avec Marion. Il faut se renouveler et proposer des nouvelles idées. J’ai été super chanceuse avec ma première série. On m’a fait confiance et j’avais quatre tomes devant moi. C’est maintenant que je dois faire mes preuves pour convaincre un autre éditeur de me faire confiance.»

Elizabeth Pouliot a déjà envoyé plusieurs de ses projets à de potentiels éditeurs. Elle travaille également sur un projet de roman pour adulte. «Mon écriture la plus efficace part beaucoup de moi. C’est plus incarné et ça donne de meilleurs résultats. C’est la petite Elizabeth de 12-13 ans qui a inspiré l’histoire de Marion.»

Native de Rouyn-Noranda, Elizabeth Pouliot est autrice, rédactrice et journaliste. Elle a grandi à Rivière-du-Loup et elle habite maintenant en Estrie. La série «Les saisons de Marion» compte quatre tomes : «Un été au camp», «Retour à Quatre-Collines», «Un automne haut en couleur», dont l’histoire se déroule à Rivière-du-Loup et «Un printemps dans l’Ouest».

SYNOPSIS

Marion s’envole pour la Colombie-Britannique dans le cadre d’un échange étudiant. Ses parents, qui n’étaient pas chauds à l’idée qu’elle y prenne part en compagnie de son amoureux, ont fini par accepter. Même si elle est emballée par cette nouvelle aventure, elle réalisera rapidement que son séjour dans l’Ouest ne se passera pas comme prévu. Si la partie scolaire de son expérience se déroule bien, l’emploi de femme de chambre qu’elle occupe en même temps est plutôt pénible, la barrière de la langue l’empêche de socialiser à son goût et sa relation avec Noah s’effrite. Comment s’en tirera-t-elle, loin de sa famille et de ses amis ?