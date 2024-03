Grande diversité d’œuvres pour le 25e encan du Musée du Bas-Saint-Laurent

Le Musée du Bas-Saint-Laurent mettra en vente pas moins de 64 œuvres lors de son 25e encan annuel. L’exposition pré-encan sera accessible gratuitement dans la salle d’exposition Premier Tech, du 23 mars au 21 avril.

Cet événement est la seule activité de financement de l’institution muséale. «La tenue d’un tel événement est cruciale pour le maintien des activités de conservation, de diffusion et d’éducation du Musée», indique Mélanie Girard, directrice générale du Musée du Bas-Saint-Laurent.

Cette année, la présidence d’honneur est confiée à Karine Malenfant et Guy April du Collège Notre-Dame. La moitié des recettes de la vente de deux œuvres de prestige sera remise à la Fondation du Collège Notre-Dame. De plus, une œuvre réalisée par un collectif d’une dizaine d’élèves du Collège sera mise aux enchères. La totalité des recettes iront à la Fondation.

Le jour de l’encan, le dimanche 21 avril, les portes du Musée ouvriront à midi pour un cocktail et les enchères auront lieu à partir de 14 h. L’encan sera présidé par le commissaire-priseur Jean D’Amour.

«Cette année, on a eu de belles surprises dans ce qui nous a été offert. On est très fier de la variété du corpus cette année», ajoute Mme Girard. On retrouve non seulement des huiles sur toile, mais aussi une œuvre en verre soufflé et de l’art textile. De plus, deux lots surprises sont inclus dans l’exposition : des vêtements uniques créés spécifiquement pour l’encan par Jacques Thisdel et Xavier Labrie. Leurs œuvres apparaissent sur un coton ouaté et une veste en jeans qui seront mis à l’encan.

«On veut avoir une très grande diversité de styles. On trouve des œuvres abstraites, plus figuratives, toutes en couleurs, très explosives, d’autres plus apaisantes. On essaie d’aller chercher un très large spectre pour plaire au plus de gens possible», explique la conservatrice du Musée du Bas-Saint-Laurent, Oriane Asselin Van Coppenolle. Une quinzaine d’œuvres sont évaluées à moins de 500 $. On retrouve aussi deux estampes de Jean Paul Riopelle et une œuvre de Hollis Jeffcoat, une artiste américaine qui a été en relation avec Riopelle.

On retrouve aussi des œuvres d’Armand Vaillancourt, Rita Letendre et Raymonde April, ainsi que plusieurs créations d’artistes régionaux comme Léonard Parent dit Basque, Laurence Belzile, Nadine Boulianne, Marie-Chloé Duval, Fernande Forest, Isabelle Murray, et Bobby Valérie. «Je pense que ça montre l’importance que le Musée a dans la région pour la communauté artistique», précise Mélanie Girard.

Au cours des 24 dernières années, 1 218 œuvres ont été mises aux enchères et un montant de 871 046 $ a été amassé. On retrouve habituellement une centaine de personnes dans la salle pour l’encan. Jean D’Amour a été commissaire-priseur pour 20 des 24 encans du Musée du Bas-Saint-Laurent.