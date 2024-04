Lancement d’une programmation de projections mensuelles gratuites à Trois-Pistoles

La Ville de Trois-Pistoles, en collaboration avec la Maison du Notaire, L'Escale maritime de Trois-Pistoles et le Réseau BIBLIO du Bas-Saint-Laurent, lance une programmation de projections de films s’échelonnant d’avril à novembre, tous les troisièmes vendredis du mois.

Ces animations sont gratuites et s’adressent à l’ensemble de la population. Elles proposent des incursions dans des univers et thématiques variés. Les projections auront lieu au Centre culturel de Trois-Pistoles à 19 h, sauf pour les projections du 19 juillet et du 16 août qui se feront en plein air.

Voici donc la programmation détaillée : le 19 avril, Lettre d’amour à Léopold L. Foulem, un film de Renée Blanchar (52 minutes); le 17 mai, Éclaireuses, un film de Lydie Wisshaupt-Claudel (90 minutes); le 21 juin, Les héritières, un film du Conseil du statut de la femme, produit en collaboration avec Les productions Bazzo Bazzo (51 minutes); 19 juillet, programme double : Le fleuve aux grandes eaux, un film de Frédéric Back (24 minutes) et L’océan vu du cœur, un film d’Iolande Cadrin-Rossignol et Marie-Dominique Michaud (90 minutes) sur le fronton du PABA à 20 h (déplacés au Centre culturel en cas d’intempéries).

Le 16 aout, Foragers, un film de Jumana Manna (65 minutes) à 20 h dans les jardins de la Maison du Notaire (déplacé au Centre culturel en cas d’intempéries); 20 septembre, Fermières, un film d’Annie St-Pierre (83 minutes); le 18 octobre, L’art n’est pas sans Soucy, un film de Bruno Carrière (53 minutes) et le 15 novembre, Nina et le secret du hérisson, un film d’Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli (77 minutes)

La programmation de projections est présentée grâce au soutien du programme Voisins Solidaires de la MRC des Basques. Pour plus d’informations, il faut communiquer avec Julie Raymond, adjointe à la direction du service des loisirs, au 418 851-1995 poste 4284 ou par courriel à [email protected].