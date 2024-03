Report du spectacle Rose et la machine au Centre culturel Berger

L’artiste de Témiscouata-sur-le-Lac Maude Cyr-Deschênes a été sélectionnée par sa coach France D’Amour lors de la ronde des qualifications à l’émission La Voix, le 17 mars. Elle passe ainsi en demi-finale du populaire concours. Sa performance solide, énergique et rythmée sur la chanson «Holding Out for a Hero» de Bonnie Tyler lui a permis de se ...