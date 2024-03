Société historique de Rivière-du-Loup : conférence de Julie Martin

Pour la continuité de ses conférences mensuelles 2024, la Société historique de Rivière-du-Loup accueillera Julie Martin, gestionnaire des programmes culturels et patrimoniaux à la Ville de Rivière-du-Loup.

«L’évolution du paysage humanisé de la seigneurie de Rivière-du-Loup» sera le sujet de sa présentation qui aura lieu le mercredi 28 mars à 19 h 30 à la salle Bon-Pasteur de la Maison de la culture située au 67, rue du Rocher.



La conférence portera sur les premiers sites d’établissement dans la seigneurie, de 1673 jusqu’à la formation du noyau villageois en 1855. Les participants découvriront une reconstitution historique en 3D et visiteront virtuellement du littoral de la seigneurie, réalisée grâce à la modélisation et la géomatique. La chapelle de la pointe à la Grue, l’église de la rue Fraser et le domaine seigneurial ont été modélisés à partir des archives notariales et situés dans l’espace grâce aux cartes anciennes. La visite virtuelle permettra de comprendre l’évolution du paysage humanisé et de reconstituer les premiers sites d’établissement de la seigneurie, au bénéfice de la clientèle locale et touristique.

Les citoyens sont invités à y assister. L’admission est gratuite pour les membres de la Société historique.

Les prochaines conférences auront lieu au même endroit, le 24 avril et la dernière de la saison, le 29 mai, en même temps que l’assemblée générale des membres. Les sujets de ces conférences seront annoncés très bientôt.