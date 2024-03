Maude Cyr-Deschênes passe en demi-finale de La Voix

L’artiste de Témiscouata-sur-le-Lac Maude Cyr-Deschênes a été sélectionnée par sa coach France D’Amour lors de la ronde des qualifications à l’émission La Voix, le 17 mars. Elle passe ainsi en demi-finale du populaire concours.

Sa performance solide, énergique et rythmée sur la chanson «Holding Out for a Hero» de Bonnie Tyler lui a permis de se démarquer des autres candidats. Tout de suite après avoir été sélectionnée, elle a dit avoir déjà hâte de préparer son prochain numéro. Elle a assurément fait plusieurs heureux au Témiscouata et au Nouveau-Brunswick.

Lors des deux soirées de qualifications, chaque coach, parmi Roxane Bruneau, Mario Pelchat, Corneille et France D’Amour, doit retrancher deux de ses candidats.

La chanteuse de 24 ans, Maude Cyr-Deschênes, s’est classée parmi les finalistes du Tremplin de Dégelis en 2023, dans la catégorie Auteur-compositeur-interprète. Cette artiste d’Edmundston au Nouveau-Brunswick a habité pendant plusieurs années avec sa famille à Témiscouata-sur-le-Lac.