Halde à la Forge à Bérubé de Trois-Pistoles

L'organisme de diffusion musicale pistolois L'œil de la tempête présentera le spectacle «The Flow» de Halde le samedi 23 mars à 20 h à la Forge à Bérubé de Trois-Pistoles.

Halde, c'est le projet solo de Sabrina Halde, chanteuse de l'ancien groupe montréalais Groenland. De 2013 à 2018, Groenland s’est démarqué avec presque 3 millions de vues pour sa musique sur Youtube, la vente de plus de 33 000 albums et des salles combles au Québec et en Europe.

Après le succès du groupe, Sabrina a pris un temps pour se ressaisir et vivre une transformation déclenchée par les deuils dans sa vie. Elle s'installe dans une petite maison à Chertsey pour guérir, créer et se retrouver. Avec ce premier album solo, qu’elle présente entourée de ses trois musiciens, elle se remet à la pop indie, un peu plus électro, un peu moins orchestrale, mais toujours aussi percussive, mélodique et accrocheuse. Elle présente une musique pleine de cœur avec l’espoir avoué d’inspirer à l’exploration ou la guérison de soi.

Les billets pour ce spectacle sont en vente en ligne sur loeildelatempete.com, ou directement à la porte le soir du spectacle. Le spectacle débutera à 20h (ouverture des portes à 19 h 30).