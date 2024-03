L’orchestre du programme Arts-Études de retour avec «Hommage à Metallica symphonique II»

Après l’énorme succès du premier spectacle «Hommage à Metallica symphonique» présenté en 2022, l’orchestre du programme Arts-Études de l’École secondaire de Rivière-du-Loup propose un deuxième tour, de concert avec le producteur et co-diffuseur Rivière-du-Loup en spectacles.

L’orchestre d’Arts-Études et le groupe AlcoholicA unissent leurs forces de nouveau pour présenter les pièces les plus percutantes du légendaire groupe Metallica. «C’est LE projet de l’hiver pour nos élèves. Les jeunes sont très enthousiastes, plus de la moitié ont participé il y a deux ans et pour les nouveaux, ils sont définitivement contaminés par l’excitation de nos plus âgés», résumait Christian Roussel, coordonnateur au programme Arts-Études de l’École secondaire de Rivière-du-Loup.

L’édition 2022 avait fait salle comble et on s’attend au même scénario le vendredi 12 avril à 20 h au Centre culturel Berger. La vente de billets rencontre déjà beaucoup de succès, à environ un mois de l’événement.

Pour cette édition, l’orchestre sera sur scène pendant tout le spectacle. Les répétitions avec le groupe sont commencées et l’ambiance est déjà électrisante. «On s’attend encore une fois à un spectacle qui va marquer les gens», ajoute M. Roussel.

Les billets sont disponibles sur place à la billetterie du Centre culturel Berger, par téléphone au 418-867-6666 ou en ligne au www.rdlenspectacles.com.