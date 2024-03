Exposition internationale d’art féministe et atelier d’écriture à Cacouna

Dans la foulée de la Journée internationale des droits des femmes, la Municipalité de Cacouna propose deux activités sous le signe de l’audace et de la créativité le samedi 16 mars.

Elles auront lieu à la bibliothèque Émile Nelligan, située au 435, rue du Couvent. La première activité est un atelier d’écriture non-mixte (femmes et personnes de la diversité) animé par Geneviève Morin. L’exposition d’art féministe fraîchement aménagée servira de prétexte à divers exercices d’écriture créative. L’atelier débute à 13 h et est gratuit sur inscription. Pour réserver sa place, il faut écrire au [email protected] avant le 14 mars.

La deuxième est le vernissage de l’exposition «Hors les normes au féminin». Cette exposition internationale féministe regroupe les dessins, peintures, sculptures et installations de femmes artistes d’ici et d’Europe qui s’inscrivent, pour la plupart, dans le courant de l’art brut ou singulier. En formule 5 à 7, il sera possible de découvrir, de 17 h à 19 h, les œuvres étonnantes d’Emily Beer,Martine Birobent, Caroline Dahyot, Béatrice Elso, Anne Marie Grgich, Yseult Houssais, Hélène Lagneu, Wendy Lebon, Raâk, Catherine Ursin, Marion Oster, Danielle Jacqui et Catherine Slowik.

L’art dit «art brut», «singulier» ou, aux États-Unis, «outsider art» est le fait des artistes qui n’ont pas étudié l’art dans une école ou bien qui se placent dans une esthétique à contre-courant des canons de leur époque. Dans «Hors les normes au féminin», ces artistes femmes allient singularité, écologie (matériaux recyclés) et critique du patriarcat en détournant les clichés associés au féminin (par exemple, les poupées, la joliesse, la passivité, la charge mentale, le care) pour les remettre en question de façon inquiétante, hilarante, ou parfois les deux.

La direction de la Bibliothèque Émile-Nelligan tient à remercier les artistes exposées pour leur générosité ainsi qu’Olivier Blot, collectionneur et co-commissaire, pour le prêt de sa collection d’œuvres féministes. L’exposition se terminera le 27 avril.