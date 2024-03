Causerie littéraire : visite de l’autrice Emmanuelle Pierrot

Dans le cadre du mois de la francophonie et de la 28e Francofête de l'Office québécois de la langue française, le Cégep de Rivière-du-Loup accueillera une figure montante de la littérature québécoise contemporaine, l’autrice Emmanuelle Pierrot.

L'évènement, qui prendra la forme d’une causerie littéraire, est organisé par Benoit Dumais, enseignant et agent de valorisation de la langue française au sein de l’établissement, et se tiendra au Café da Vinci, situé au cœur de la bibliothèque du Cégep, le jeudi 21 mars de 11 h à midi. L’entrée est libre et ouverte à la population.

Emmanuelle Pierrot, née en 1994, a tracé son parcours entre les méandres de Montréal, les contrées sauvages du Yukon, les horizons lointains de la Colombie-Britannique et des États-Unis, pour finalement établir son ancrage entre Montréal et Trois-Pistoles, dans le Bas-Saint-Laurent.

Poète de rue, femme de chambre, cueilleuse de pommes et guide touristique, son cheminement atypique se reflète dans son premier roman «La version qui n'intéresse personne». Le récit raconte l'épopée de deux acolytes, Sacha et Tom qui quittent Montréal sur le pouce et aboutissent à Dawson City, au Yukon, où ils trouvent enfin la communauté de punks, d’anars et de vagabonds dont ils rêvaient. Lors de sa sortie, l’œuvre a su conquérir les éloges des libraires et critiques. Publié en 2023, le roman figure d’ailleurs parmi les cinq œuvres québécoises finalistes tant pour le prestigieux Prix des libraires du Québec que pour le Prix littéraire des collégiens.

La visite d'Emmanuelle Pierrot au Cégep de Rivière-du-Loup est rendue possible grâce au programme «Parlez-moi d'une langue» de l'Union des écrivaines et écrivains québécois qui a notamment pour objectif de promouvoir et valoriser la qualité du français écrit et oral auprès des élèves de niveau collégial et universitaire.