Affiches sociétales: prix coups de cœur du public

Le programme Graphisme a dévoilé dernièrement les choix du public de l’exposition d’affiches sociétales conçues par sa cohorte finissante. L’exposition, toujours très attendue, présente 35 affiches et a comme objectif de sensibiliser le public à différentes problématiques sociétales.

Réalisées dans le cadre du cours «Publicité 3 : la stratégie» enseigné par Emmanuelle Garnaud et Annie Pineault, les affiches sont le résultat d'une recherche et d'une réflexion approfondies où les graphistes en formation devaient développer un concept de manière à communiquer efficacement un message sur un sujet actuel de la société. L'enseignant au Département de français, langue et littérature, Benoit Dumais, a collaboré au projet en les conseillant sur les figures de style et leurs idées de slogans.

Les personnes ayant remporté l’édition 2024 sont : Romane Duret (or) qui traite du don d’organe, Noémie Lahorgue-Poulot(argent) qui aborde le thème de la mycologie et l’importance de reconnaitre les champignons et Clémence Basset Feriot (bronze) qui explore le sujet de l'analphabétisme.

Outre les trois coups de cœur du public, un prix Graphisme, sélectionné par l’équipe enseignante, a été remis à Hugo Giffard pour la qualité de la réalisation de son affiche sur la consommation énergétique des appareils électroniques.

De plus, quelques graphistes de cette exposition feront voyager leurs œuvres à l’extérieur des murs du Cégep. En effet, deux membres de la cohorte participent au concours d’affiches Marc H. Choko de la Société des designers graphiques du Québec (SDGQ), sous le thème du droit à l’habitation.