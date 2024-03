Marie-Claude Malenfant publie son troisième recueil de nouvelles

La native de Rivière-du-Loup, Marie-Claude Malenfant, a publié son troisième recueil de nouvelles «La fin du monde de Richesse Gagnon» le 27 février. Un livre diversifié qui regroupe 32 histoires toutes plus différentes les unes que les autres.

Plusieurs sources d’inspiration ont guidé l’autrice lors de son écriture. «En général, ce qui m’intéresse beaucoup, ce sont les relations entre les gens», partage-t-elle. Elle évoque le lien entre les petits-enfants et les grands-parents, les parents et leurs enfants, par exemple.

L’une de ses préoccupations est aussi devenue l’un des fils conducteurs de son recueil, soit la possibilité de recommencer sa vie, d’en changer complètement l’orientation et de tout effacer. «Il y a des carrefours dans nos vies, on prend un chemin, puis on peut se demander comment les choses se seraient produites si on en avait pris un autre, avance Marie-Claude Malenfant. Est-ce qu’on change vraiment ou on reste le même peu importe les circonstances?».

Dans certaines histoires, l’écrivaine s’intéresse aussi au rapport au langage en n’écrivant qu’en langue orale.

À travers des nouvelles tantôt humoristiques, tantôt fantastiques, tantôt poétiques, l’autrice étend un large éventail de personnages et de situations dans lesquelles nombreux lecteurs peuvent y trouver leur compte. «Comme on n’a que quelques pages pour s’exprimer, il n’y a pas de longues descriptions, on va vraiment à l’essentiel. Ça me permet d’avoir des personnages très forts, très campés, auxquels on peut s’attacher rapidement. On entre directement dans un univers de façon très intense», explique Mme Malenfant.

La nouvelle éponyme, qui touche particulièrement l’autrice, décrit l’histoire de Richesse Gagnon. Cette dernière a une particularité presque magique, celle de donner du bonheur et du plaisir aux personnes qui la touchent. «Elle devient donc l’objet de convoitise des gens qui veulent jouir de son pouvoir», ajoute l’écrivaine. Les lecteurs pourront constater l’évolution de la jeune femme et les actions qu’elle fera pour répondre à ses propres désirs. Une nouvelle ancrée sur les conditions de la femme.

Après des années de travail et 14 ans depuis sa dernière publication, Mme Malenfant se réjouit de ce nouveau recueil plus diversifié que jamais. «À l’image de la vie, il y a toutes sortes de niveaux, d’évènements qui l’animent», confie-t-elle. Elle a hâte d’avoir des commentaires de lecteurs, elle qui travaille déjà sur de nouveaux textes pour un quatrième recueil de nouvelles.