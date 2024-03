L’ÉMAC introduit un instrument de musique révolutionnaire

De nouveaux services s’ajoutent à la Maison de la culture de Rivière-du-Loup. À compter de samedi, les citoyens pourront fréquenter le Café créatif, où il sera possible de boire et de grignoter tout en lisant un livre emprunté à la bibliothèque, et découvrir la Ruche d’art, un espace communautaire de création. Le troisième étage de l’édifice ...