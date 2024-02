Maude Audet à la Forge à Bérubé de Trois-Pistoles

Après non pas un, mais deux rendez-vous manqués en raison de la pandémie, L'œil de la tempête accueillera Maude Audet dans la chaleureuse Forge à Bérubé de Trois-Pistoles ce samedi 24 février à 20 h.

Maude Audet est une force tranquille, lumineuse. Ayant tracé un sentier à son image dans le paysage artistique québécois, elle crée sa musique comme elle aspire au grandiose et à la chaleur du quotidien. Avec son cinquième album, elle s’affirme, hardie et prête à braver tout ce qui pourrait se dresser sur son chemin. Assez confiante pour plonger dans la réalisation avec Mathieu Charbonneau, l’autrice-compositrice-interprète développe de nouvelles dimensions sonores et étend ses limites. Résolument 60’s, légèrement plus rock et minutieusement orchestrée, la suite du projet s’annonce plus grande que jamais.

C'est un rendez-vous à ne pas manquer, pour mettre un peu de chaleur et de douceur dans les nuits froides de février. Les billets pour ce spectacle sont en vente en ligne sur loeildelatempete.com, ou directement à la porte le soir du spectacle. Le spectacle débutera à 20 h, et les portes ouvriront à 19 h 30. Il est possible de joindre l’organisme par courriel au [email protected]