Le spectacle de Roch Voisine est maintenu à Rivière-du-Loup

Malgré l’annonce du report de la tournée de Roch Voisine au Québec, en Ontario, en Belgique et en France cet hiver, la date de spectacle prévue à Rivière-du-Loup le 14 juin juin lors du Musique Fest est maintenue, a confirmé l’organisateur Steeve Drapeau.

Le chanteur a subi une infection à l’oreille qui s’est aggravée. Les spécialistes ont jugé qu’une opération était nécessaire, suivie d’une période de convalescence de plusieurs semaines.

La tournée Hélène 35 de Roch Voisine célèbre les 35 ans de l’album du même nom, certifié diamant grâce à plus de trois millions de copies vendues. On compte parmi ses succès les chansons «Hélène», «Là-bas dans l’ombre», «Avant de partir» et «L’idole».

Rappelons que Roch Voisine est l’une de trois principales têtes d’affiche du Musique Fest de Rivière-du-Loup avec Matt Lang et K. Maro. L’événement se déroulera du 13 au 15 juin dans le stationnement du Centre Premier Tech. Le public pourra aussi voir en spectacle TALK, Sara Dufour, Sans Pression, Pelch, La Grand-Messe (hommage aux Cowboys Fringants) et Karma Kameleons.