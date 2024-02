FP Blanchet lance sa nouvelle chanson « Now you're the sun »

L’auteur-compositeur-interprète de Rivière-du-Loup, François-Pierre Blanchet, a lancé le vendredi 2 février sa toute nouvelle chanson accompagnée d’un vidéoclip. Disponible désormais sur toutes les plateformes numériques, ce nouvel extrait intitulé «Now you're the sun» a de fortes chances de percer le marché anglophone.

Il s’agit ainsi d’un nouveau terrain de jeu pour l’artiste, lui qui possède déjà près de 250 000 écoutes pour ses précédentes chansons en français, dont «Sur mes blessures» et «Dans l’air» pour ne nommer que ces extraits, et ce, uniquement sur la plateforme d’écoute Spotify.

Inspiré musicalement par des groupes de calibre international tel que Linkin Park, Breaking Benjamin et Shinedown, la chanson de l’artiste écrite dans la langue de Shakespeare «Now you're the sun» se veut la concrétisation de près de 36 ans de passion et de travail acharné dans le domaine musical.

«Sans contredit, j’adore faire de la musique en français. Malgré cet état de fait, force est de constater que les premiers groupes que j’ai écoutés sont tous des ‘’bands’’ anglophones. J’avais donc le goût, cette fois-ci, de laisser aller mon inspiration avec mes premières amours afin que ça sonne comme mes idoles savent si bien le faire et, humblement, je pense m’en rapprocher», a déclaré avec enthousiasme le Louperivois d’origine.

L’auteur-compositeur-interprète rappelle cependant qu’il a bénéficié de l’aide d’amis et de collaborateurs pour son dernier extrait. «C’est évident que je n’aurais pu y arriver seul. Je tiens donc à remercier tous mes collaborateurs. Un clin d’œil également à mère-grand au ciel, Liliane et à mon père, Yves qui m’ont transmis la passion de la musique. Vous avez été des soleils dans ma vie, maintenant, je brillerai pour vous», a conclu l’artiste avec émotion.