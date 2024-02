Lancement de la série «Au rythme des saisons»

C’est au sein de ses bureaux, que la Télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays (TCBH) a lancé sa toute nouvelle série télévisée intitulée «Au rythme des saisons».

Celle-ci a été réalisée au courant de la dernière année, en partenariat avec Cogeco. En tout, ce sont seize émissions de trente minutes, qui ont été créées avec différents acteurs et actrices de la région; couvrant ainsi près d’une dizaine de municipalités sur le territoire du Bas-Saint-Laurent.

La série a pour grande thématique «l’autonomie», quoiqu’elle soit principalement abordée sous l’angle alimentaire. Avec une touche éducative, toutes les émissions s’inscrivent au sein des saisons, selon les différentes tâches et activités qu’elles impliquent. Ainsi, c’est avec l’hiver, que l’on pourra entamer cette série, avec les sujets suivants : la vannerie, les micro-pousses, le papier artisanal et le tricot.

La diffusion de la série débutera le 12 février à 19 h, sur les ondes de la Télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays (canal 705) et de Nous TV (canal 555). Celle-ci se poursuivra tous les lundis suivants, et ce, pendant près de quatre mois. En plus de quoi, il sera également possible d’attraper les différents épisodes en rediffusion, au courant de la semaine.