Les classiques de Queen au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup

Rivière-du-Loup en spectacles présente le spectacle de l’interprète Yvan Pedneault, «Rhapsody - les classiques de Queen», le samedi 10 février prochain, à 20 h, au Centre culturel Berger.

Yvan Pedneault est âgé de 25 ans lorsque Brian May et Roger Taylor, membres fondateurs du légendaire groupe QUEEN, le découvrent et lui offrent de tenir le premier rôle dans la première production canadienne de «We Will Rock You». C’est en 2016 que Pedneault rentre au Québec en captant l’attention de milliers de téléspectateurs avec son interprétation de «We Are the Champions», à la populaire émission La Voix où il se fera un chemin jusqu’à la finale pour l’équipe de Marc Dupré.

Yvan se fait maintenant plaisir en offrant un spectacle rempli de chansons qui ont traversé les années. Les grands succès de Queen, combinés à son énergie contagieuse, sauront faire réagir les spectateurs en leur faisant revivre les belles années de ce groupe qui a grandement marqué l’histoire du rock.

Pour plus de détails au sujet de ce spectacle, il est possible de joindre la billetterie du Centre culturel Berger au 418 867-6666 ou visiter le www.rdlenspectacles.com.