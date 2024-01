Virage technologique pour le cinéma Princesse de Rivière-du-Loup

Les cinéphiles de la région auront droit à toute une expérience lors de leur prochaine visite au cinéma Princesse de Rivière-du-Loup. Plus de 350 000$ ont été investis dans le but de moderniser les installations.

«La tendance en ce moment pour attirer les gens dans les salles, c’est vraiment d’avoir une expérience qu’on ne peut pas recréer à la maison», souligne Pierre-André Charron, président de ProjecTech.

Les dirigeants du cinéma Princesse ont fait affaires avec ProjecTech, une entreprise nationale spécialisée dans les services techniques de cinéma. Ils ont essentiellement misé sur la qualité d’image et de son.

La configuration de la salle principale a été revue. Des allées ont été retirées. Les sièges ont été changés pour de nouveaux, beaucoup plus confortables. En réduisant la quantité de places, soit de 250 à 230, les cinéphiles peuvent bénéficier de plus d’espace pour leurs jambes.

La salle est dotée d’un système de son à la fine pointe de la technologie. L’acoustique y a aussi été optimisée. «On a installé un tout nouveau système de son, qui est le plus près possible de ce que les studios d’Hollywood vont utiliser pour faire ce qu’on appelle l’enregistrement, la captation», exprime M. Charron.

Elle est également munie d’un projecteur au laser, plus silencieux, fiable et durable que celui à l’encre. «Ça augmente beaucoup les contrastes, donc les couleurs sont beaucoup plus vives et les noirs sont beaucoup plus noirs», explique-t-il. «Il y en a que très peu au Québec.»

Des améliorations ont aussi été apportées dans les salles 2, 3 et 4, en ce qui concerne les haut-parleurs, l’égalisation et la calibration du son. Le montant investit implique notamment la modernisation du système informatique du cinéma, l’ajout de terminaux de points de vente (TPV), et, prochainement, le lancement d’un site web transactionnel.

«L’expérience cinématographique est complètement différente de ce qu’elle était avant», affirme M. Charron.