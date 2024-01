Un soutien financier pour six projets culturels dans le KRTB

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, les MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup, de Témiscouata et des Basques, en collaboration avec le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent et Culture Bas-Saint-Laurent annonce un soutien de 122 333 $ à 4 artistes et 2 organismes artistiques dans le cadre du 2e appel de projets du Programme de partenariat territorial du Bas-Saint-Laurent.

Les artistes et écrivains professionnels retenus sont Mathieu Barrette de la MRC des Basques (20 000 $) pour l’organisation d’une tournée de spectacles pour son projet littéraire Le Party de cuisine, Andrée Bélanger de la MRC de Témiscouata (20 000 $) pour réaliser un projet intitulé Intimiste qui vise la création de carnets d'artiste dans un contexte de relation étroite avec la nature, Cassandre Henry de la MRC de Kamouraska (18 000 $) pour l’enregistrement d'un album de musique instrumentale de la formation Papillon social club ainsi que pour la réalisation d’une tournée de spectacles et Mélissa C Pettigrew de la MRC de Rivière-du-Loup (19 000 $) pour réaliser le projet d’arts visuels Tes objets désorientent mes paysages qui consiste à la production et l’exposition d'objets sculpturaux en bordure d’autoroute pour créer un dialogue réflexif entre l’espace agricole et les automobilistes.

«Nous investissons aujourd’hui dans des rêves inspirants qui deviendront réalité et qui bénéficieront à toute la population locale en enrichissant leur vie culturelle», a partagé Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec.

Les deux organismes artistiques professionnels soutenus sont Mots de la rive de la MRC de Rivière-du-Loup (25 333 $) pour présenter son festival de lectures théâtrales rassemblant plus d’une trentaine d’artistes autour de la thématique Nos empreintes et le Centre d'art de Kamouraska de la MRC du même nom (20 000 $) pour coproduire une œuvre audiovisuelle installative et une performance multimédia avec Carte Blanche en collaboration avec Antoine Létourneau-Berger et le Festival Mots de la Rive.

Au total, 21 projets ont reçu une aide financière au Bas-Saint-Laurent, 12 artistes et 9 organisme, pour un total de 430 683 $. Parmi les projets soutenus, deux artistes reçoivent une première bourse grâce à une bonification financière des ententes territoriales accordée par le CALQ.

«Nous accueillons cette annonce avec beaucoup d’enthousiasme! […] Ces projets contribueront d’une manière unique à la vitalité des communautés et à leur rayonnement», a souligné Bertin Denis, président du Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent et préfet de la MRC des Basques.

Les demandes ont été analysées par un comité composé de pairs, réunis par le Conseil, œuvrant dans différents secteurs artistiques. Les projets ont été sélectionnés au mérite, sur la base de leur excellence et de leur adéquation aux objectifs du programme, et en fonction des disponibilités budgétaires des partenaires.

«Le programme de partenariat territorial est le seul programme dédié à la création d’ici et à la circulation d’œuvres ici et ailleurs. Et nous avons une chance inouïe de compter sur notre territoire une quantité énorme d’organismes, de créatrices et de créateurs qui portent des projets ambitieux et originaux. Grâce au soutien des partenaires, ces projets reçoivent l’élan qui leur manque pour se déployer, et c’est toute la communauté du Bas-Saint-Laurent qui en profite», a conclu Véronique Drouin, présidente de Culture Bas-Saint-Laurent.