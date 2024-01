Musique Fest Premier Tech dévoile sa programmation 2024

Le Musique Fest Premier Tech 2024 a dévoilé la totalité des artistes qui monteront sur les planches de la scène érigée au centre-ville de Rivière-du-Loup. Cet événement propose trois soirées entièrement musicales du 13 au 15 juin avec ses trois principales têtes d’affiche : K. Maro, Roch Voisine et Matt Lang.

S’ajoutent à cette programmation deux autres artistes qui avaient déjà été annoncés par l’organisation du Musique Fest sur les réseaux sociaux : TALK le jeudi 13 juin et Sara Dufour le samedi 15 juin. Les festivaliers pourront aussi assister aux prestations de Sans Pression, Pelch, La Grand-Messe (hommage aux Cowboys Fringants ) et Karma Kameleons.

«TALK, c’est un nom qui vibre de plus en plus. C’est un artiste qui est en route vers sa carrière internationale. L’avoir à Rivière-du-Loup, c’est super», explique le président des Shows festifs, l’organisme qui chapeaute le Musique Fest, Steeve Drapeau.

L’organisation a aussi misé sur la nostalgie en mettant la main sur un spectacle de la tournée de 20e anniversaire de K. Maro, à l’origine des hits de 2004 «Femme Like U» et «Crazy».

Le Musique Fest croît rapidement, puisque pour sa deuxième présentation, il bénéficie d’un budget d’opération qui frôle le demi-million. Les sommes consacrées aux artistes ont été augmentées de 70 %. «On est confiant et on rame dans le même sens. Le monde est motivé», ajoute Steeve Drapeau.

De plus, il est d’avis que l’entente de trois ans conclue avec Premier Tech envoie le message que ce festival musical est là pour de bon. «Les gens ont envie qu’il se passe quelque chose dans leur communauté, à Rivière-du-Loup. Le nom de Premier Tech résonne et ça vient donner plus de crédibilité à l’organisme», complète Steeve Drapeau.

En nouveauté cette année, une deuxième scène, plus petite, sera aménagée sur le site. La rue Frontenac, près du Centre Premier Tech, s’animera à partir de 17 h avec les artistes locaux DJ Pol, Marie-France Bossé et Marc Thériault. Le vice-président, Pier-Olivier Ruest, indique que l’offre alimentaire sur le site sera bonifiée avec plus de camions de bouffe de rue et plus d’espaces pour s’alimenter.

L’an dernier, le Musique Fest bénéficiait d’un budget global de 363 902 $, donc 115 000 $ étaient consacrés aux cachets des artistes. L’événement a dégagé un surplus de 38 481 $, principalement en provenance de la vente de boissons sur place. Cette somme servira à assurer les prochaines présentations de cet événement.

Encore cette année, le Musique Fest remettra 1 $ par billet de trois jours vendu aux organismes le Centre de prévention suicide du KRTB et le Centre d’entraide l’Horizon. La valeur totale des contenants consignés leur sera aussi remise.

Les ventes enregistrées jusqu’à maintenant, à cinq mois du début du Musique Fest, représentent 65 % de l’ensemble des ventes réalisées en 2023. L’organisation a besoin d’une vingtaine de bénévoles par soir.

Tous les détails concernant la programmation sont disponibles au www.musiquefest.com