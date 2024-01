Le Collège Notre-Dame présente son 11e spectacle de variétés

Le traditionnel spectacle de variétés des élèves du Collège Notre-Dame célébrera son 11e anniversaire devant public, le vendredi 2 février à 19 h au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup. Sous le thème «20 façons de vous charmer!», cette production à grand déploiement mettra en vedette les élèves des options artistiques du Collège en danse, musique, théâtre et humour.

Le directeur des services aux élèves, Carl Dubé, est heureux que les élèves des options artistiques du Collège se produisent de nouveau sur une scène professionnelle. Il précise: «Rien n’égale le plaisir de livrer une performance en direct devant un auditoire après des semaines de répétitions. Les élèves sont fébriles à l’idée de monter sur les planches dans l’environnement du Centre culturel Berger. Ils répètent depuis le début de l’année scolaire en prévision de ce spectacle. Nous invitons la population à apprécier et encourager le talent de nos élèves artistes.» Ce spectacle est supervisé par les intervenants et enseignants des options artistiques offertes au Collège Notre-Dame.

Cette année, l’artiste invitée sera Jasmine Levesque, jeune interprète d’Edmundston, qui a été le «coup de cœur» du Collège au terme du dernier festival Le Tremplin de Dégelis. Le spectacle permettra aussi d’apprécier les performances de la troupe de hip-hop ado A.D. Girl de l’école Aristodanse de Pohénégamook.

UN CONCEPT QUI REMONTE À 2014

Le spectacle annuel de variétés du Collège Notre-Dame a été créé en 2014 afin d’offrir une tribune privilégiée aux élèves inscrits aux options artistiques de l’établissement. Il leur permet de se produire sur scène dans un environnement professionnel, d’exprimer leur créativité, d’éprouver leur talent devant public et d'acquérir une expérience significative.

Cet évènement représente une expérience déterminante pour plusieurs jeunes et leurs proches. Carl Dubé souligne: «Nos artistes déploient leur talent lors du gala méritas de fin d’année. Mais leurs amis et leurs parents ne peuvent pas toujours assister aux prestations. Le spectacle de variétés comble un besoin et propose à la population une soirée de qualité à prix abordable, qui encourage la relève artistique locale. Les profits de ce spectacle permettent aussi de financer le développement de nos options artistiques.»

Les billets sont disponibles à la réception du Collège et auprès des élèves des options artistiques de l’école. Ils seront aussi en vente au Centre culturel Berger le soir de la représentation. Le droit d’entrée est fixé à 20 $ pour les adultes et 10 $ pour les étudiants. Les enfants de moins de 12 ans sont admis gratuitement.