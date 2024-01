La période d’inscription pour le 24e Tremplin de Dégelis est lancée

Les organisateurs du Tremplin de Dégelis ont officiellement lancé le début des inscriptions à ce concours destiné aux artistes émergents de la chanson et de l’humour, le 11 janvier. Cette année, il sera animé pour une 3e année consécutive par Jean-François Baril, qui a eu un véritable coup de cœur pour cet événement.

«Je me suis attaché à cette gang-là. J’ai vu les liens qui se tissent […] C’est une expérience extraordinaire», a souligné l’animateur et porte-parole du Tremplin de Dégelis. Au cours des dernières années, de nombreux artistes qui maintenant une carrière établie avaient pris part au Tremplin. On peut penser à Sara Dufour, Sam Breton, Klô Pelgag, André Sauvé et Ève Côté.

Lors du 24e Tremplin de Dégelis, 55 000 $ seront remis sous forme de prix, de bourses et de formations aux participants. De plus, ils auront droit à 100 heures de formations animées par des professionnels de l’industrie, avant et pendant l’événement.

Il est possible de participer au concours dans cinq catégories : Auteur-compositeur-interprète (13 ans et plus), Interprète (17 ans et moins), Interprète (18 ans et plus), Humour (18 ans et plus) et Humour Concours LOL (étudiants de la 6e année à la fin du secondaire).

Les artistes en chanson seront accompagnés par cinq musiciens professionnels afin de se produire sur scène devant une salle de 500 spectateurs. Au total, 26 personnes seront retenues pour participer au concours. Le Tremplin de Dégelis se déroulera cette année du 13 au 19 mai.

«On espère que votre expérience au Tremplin de Dégelis sera inoubliable», souligne le président du conseil d’administration, Christian Ouellet. Près de 200 bénévoles s’impliquent chaque année afin de faire de cet événement culturel un succès.

Le Tremplin a remporté un prix Hommage Bénévolat-Québec 2023 dans la catégorie Organisme pour sa contribution exceptionnelle au rayonnement et au développement de l’action bénévole.

Les artistes intéressés ont jusqu’au 20 février pour transmettre leurs candidatures au festivalletremplin.com.

NOUVEAUTÉS

Quelques nouveautés s’ajouteront au Tremplin de Dégelis cette année. Les «jams» de fin de soirée auront lieu directement à la Place Desjardins et un espace sera aménagé à cette fin. Une soirée de slam, de la poésie déclamée, sera ajoutée à la programmation élargie. Cette activité ne fera toutefois pas partie du volet concours. En 2024, les prix remis aux finalistes ont été bonifiés de 2 500 $.