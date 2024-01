Le conteur Pierre Bernier présente «L’amour au temps des vieux garçons» à la Bibliothèque Émile-Nelligan

La bibliothèque Émile-Nelligan de Cacouna convie toute la population le samedi 20 janvier, 14 h, à venir voir et entendre Pierre Bernier jouer son conte «L’amour au temps des vieux garçons.»

Mêlant théâtre et poésie, le conte «L’amour au temps des vieux garçons» plonge les spectateurs dans un univers où brusquerie et tendresse s’affrontent, là où les chevaux retrouvent la parole et le revêche se fait poème.

Synopsis : «Parvenu au sommet de son art, Valère Snoreau, vieux garçon et maréchal-ferrant, pensait pouvoir s’assoir sur ses lauriers. Il aurait bien ri si on lui avait dit qu’une jument belge, vieille fille par surcroît, n’aurait qu’à faire un pet pour le lancer à la poursuite d’une chimère. Et pourtant…»

Le spectacle d’une durée de 60 minutes est gratuit, et s’adresse aux adolescents de 12 ans et plus, adultes et aînés.

PIERRE BERNIER

Artisan menuisier et jardinier de la forêt, Pierre Bernier s’est fait sculpteur à seule fin de se cacher dans un cheval pour entrer en poésie. Il a publié des textes dans les revues Moebius et Possibles et a participé à plusieurs lectures publiques et soirées de contes sur la Côte-du-Sud et au Bas-Saint-Laurent.