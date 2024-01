Comment debord et Jay Du Temple en spectacle à Rivière-du-Loup

Le début de la saison hivernale de Rivière-du-Loup en spectacles sera marqué par des prestations du groupe de musique Comment debord le jeudi 18 janvier à la salle Bon-Pasteur de la Maison de la culture de Rivière-du-Loup et de l’humoriste Jay du Temple le samedi 20 janvier au Centre culturel Berger.

Ayant tourné aux quatre coins du Québec à la suite de la sortie de leur premier album en 2020, le groupe montréalais Comment debord est de retour sur les planches avec un spectacle rock décontracté et rassembleur. Il explore les textures de la musique des années 1970 en pigeant dans le folk et le rock alternatif contemporain.

Participant chacun et chacune aux riches harmonies vocales qui caractérisent le projet, les musiciens et musiciennes savent s’écouter et se répondre, maîtrisant riffs accrocheurs et solos déjantés. Préconisant la construction d’une ambiance festive qui se termine inévitablement en piste de danse, les guitares électriques, la basse, les claviers et les percussions sont au rendez-vous. Ce spectacle se déroulera le 18 janvier à 20 h en formule Cabaret des mauvaises habitudes à la Maison de la culture de Rivière-du-Loup.

Deux jours plus tard, l’humoriste Jay Du Temple marquera son retour sur scène avec son deuxième spectacle intitulé «Fin» le samedi 20 janvier à 20 h au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup.

Les billets et plus d’information sont disponibles auprès du Centre culturel Berger au www.rdlenspectacles.com.