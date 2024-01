Slam Rivière-du-Loup de retour pour une nouvelle saison en 2024

Magalie Lefebvre, enseignante-chercheuse en Sciences humaines et en Gestion et intervention en loisir au Cégep de Rivière-du-Loup a récemment publié son premier essai critique sociologique. Son manuscrit intitulé «Ni comme ma mère, ni comme mon père - Chronique d'une femme biraciale farouche» porte sur les dynamiques des couples interraciaux et ...